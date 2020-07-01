Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı
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Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı
01.07.2020 00:09 | Son Güncelleme: 01.07.2020 00:44

Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Ç.Ö.K. idaresindeki 55 KK 972 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden F.B. idaresindeki 55 LZ 425 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan O.K, A.E, T.Y, Ç.Ö.K, A.Ö. ve F.B. 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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