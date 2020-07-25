Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
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Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
25.07.2020 22:05 | Son Güncelleme: 26.07.2020 00:46

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Adalar mevkisinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azmi Tötgöz idaresindeki MHC 5055 Alman plakalı Mercedes marka otomobili ile Mehmet Çakır (55) yönetimindeki 55 ABD 072 plakalı Citroen marka kamyonet çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Azmi Çakır ile Sezai Şener (35), Halil İbrahim Çakır (67) ve Erol Çakır (41) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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