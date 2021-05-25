Samsun'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Karaalioğlu idaresindeki 37 DY 441 plakalı minibüs ile Ahmet Engin yönetimindeki 55 AZD 19 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan Yaşar Cenk 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı