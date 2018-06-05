Samsun'da Otomobil ile Çekici Çarpıştı: 5 Yaralı

Samsun'da otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Bıyık idaresindeki 15 PY 548 plakalı çekici, Ergün Budak'ın kullandığı 55 UE 432 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN