Samsun'da minik öğrenciler atık malzemelerle defile yaptı

ATAKUM, SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde anaokulu öğrencileri, geri dönüşüm projesi kapsamında atık malzemelerle hazırladıkları kıyafetlerle defile düzenledi.

Yenimahalle Mahallesi Atakent mevkisindeki özel okulda düzenlenen etkinliğe, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Dursun Yürükcü, Samsun Anaokulu ve Kreş Eğitimcileri Derneği (SAKED) Başkanı Sezen Şen Sandıkçı katıldı.

Kaymakam Yıldız ve beraberindekiler, öğrenci ve velilerin atık materyallerden hazırlanan süs eşyalarının yer aldığı serginin açılışını yaptı.

Daha sonra öğrenciler, geri dönüşüm projesi kapsamında hazırladıkları kıyafetlerle defile yaptı.

Okulun kurucusu Yavuz Selim Dalkılıç, yaptığı konuşmada, "Okul, veli ve öğrenci işbirliği kapsamında öğrencilerimiz velileriyle birlikte atık malzemelerden kıyafet hazırladılar. Plastik, cam, metal ve kağıt gibi geri dönüşüm malzemelerinden ise çeşitli süs eşyaları yaptılar. Defile ve sergimize katılan Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız ile diğer misafirlerimize teşekkür ederiz." dedi.