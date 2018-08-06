Samsun'da İnşaattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Samsun'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da dış cephe işi yaptığı sırada iskeleden düşen inşaat işçisi, ağır yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 katlı binanın dış cephe mantolama işlemini yapan inşaat işçisi Yılmaz Mansız, iskelede çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybederek 1. kattan beton zemine düştü. Yere düşen ve başından yaralanan Yılmaz Mansız, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İşçi, buradaki müdahalenin ardından tekrar ambulans ile Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri işçinin düştüğü inşaat bölgesinde çalışma başlatırken, hastaneye kaldırılan Yılmaz Mansız'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışma devam ediyor.