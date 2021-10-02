Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Haberler
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Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şaban Ö. idaresindeki 34 FY 3870 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba Sanayi Sitesi mevkisindeki trafik ışıklarında Harun İ'nin kullandığı 52 DJ 186 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Songül Ö, Şuranur Ö, Sevgi D. ile Elif D. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba ve Samsun'daki hastanelere kaldırıldı.

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Haberler
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