Samsun'da Hırsızlık İddiası

Samsun'da araçlardan akü çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir süredir 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde kamyonlardan akülerin çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma sonucu hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddiasıyla E.T. ve M.T, Bafra ve Samsun'da yakalandı.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Bafra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.