Samsun'da fabrikada çalışan kaynak işçisi yaralandı
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Samsun'da fabrikada çalışan kaynak işçisi yaralandı

25.10.2020 17:01 | Son Güncelleme: 25.10.2020 17:04
Samsun'da fabrikada çalışan kaynak işçisi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir fabrikanın revizyonunda çalışan kaynak işçi kazan içinde biriken gazın parlamasıyla ağır yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir fabrikanın revizyonunda çalışan kaynak işçi kazan içinde biriken gazın parlamasıyla ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, uzun bir aradan sonra yeniden devreye alınacak Çarşamba Şeker Fabrikası'nın revize çalışmalarında görevli kaynak işçisi Hasan Güvenç (61), girdiği kazanın içinde biriken gazın parlamasıyla ağır yaralandı.

Arkadaşları tarafından kazandan çıkarılan Güvenç, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun büyük bölümünde 3. derece yanıklar meydana gelen Güvenç, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Güvenç'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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