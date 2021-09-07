SAMSUN'DA DEAŞ VE FETÖ OPERASYONU: 5 GÖZALTI
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SAMSUN'DA DEAŞ VE FETÖ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

SAMSUN'DA DEAŞ VE FETÖ OPERASYONU: 5 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN'da, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ekipler, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen 2 kişi ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen operasyonda FETÖ ile bağlantılı olduğu öğrenilen 2'si öğrenci, 3 kişi için harekete geçti. Ekipler, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda; Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen Irak uyruklu M.T.S.A.R. ve A.W.Z.A.S.'yı gözaltına alındı. Ayrıca Samsun polisi, 'Askeri Mahrem' yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ise 1'i Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi'nde Araştırma görevlisi ve 2'si Üniversite Öğrencisi olmak üzere toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital materyallerine el konulan şüpheliler, sorgulanmak üzere sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

SAMSUN'DA DEAŞ VE FETÖ OPERASYONU: 5 GÖZALTI
SAMSUN'DA DEAŞ VE FETÖ OPERASYONU: 5 GÖZALTI
SAMSUN'DA DEAŞ VE FETÖ OPERASYONU: 5 GÖZALTI
SAMSUN'DA DEAŞ VE FETÖ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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