Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
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Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

11.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:27
Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.


Olay, Samsun'un ilçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan A.Y.(57) sol baldırından yaralandı. 112 acil ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.Y. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.K.(67) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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