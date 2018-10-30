Samsun'da Anaokulunun Duvarında Çatlaklar Oluştu

Samsun'da Anaokulunun Duvarında Çatlaklar Oluştu

Samsun'da anaokulunun duvarında çatlaklar oluştuSAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulunun mutfak kısmında çökme ve duvarlarında çatlaklar oluştu.

Samsun'da anaokulunun duvarında çatlaklar oluştu

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulunun mutfak kısmında çökme ve duvarlarında çatlaklar oluştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, 140 öğrencisi bulunan okulun mutfak kısmında gece çökme olduğu, okulun bazı bölgelerinde de çatlaklar oluştuğu, velililerin bilgilendirildiği, gelen öğrencilerin de geri gönderildiğini söyledi. Okulun bugün tatil edildiğini, öğrencilerin yarın başka bir okulda eğitime deva edeceğini açıklayan Demircan, gerekli önlemin alındığını, herhangi bir olumsuzluğun olmadığını dile getirdi.

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