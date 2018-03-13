Samsun'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'da, hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası bulunan ve cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen hükümlü yakalandı.
Samsun'da, hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası bulunan ve cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, Sinop Açık Cezaevinden izinli çıktıktan sonra firar eden hükümlü Tolga Kulcu'nun (36) yakalanması için çalışma başlattı.
"Kamu malına zarar verme", "konut dokunulmazlığını ihlal", "6136 sayılı kanuna muhalefet" gibi 14 ayrı suçtan kesinleşmiş 15 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası bulunan Kulcu, ekiplerce düzenlenen operasyonla İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde yakalandı.
Adliyeye sevk edilen Kulcu, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.