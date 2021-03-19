Samsatlılar Yasemin hemşireye ağlıyor
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Samsatlılar Yasemin hemşireye ağlıyor

19.03.2021 13:56 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:17
Samsatlılar Yasemin hemşireye ağlıyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde görev yapan Hemşire Yasemin Akın doğum sonrasında vefat edince Samsat ilçesi yasa boğuldu.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde görev yapan Hemşire Yasemin Akın doğum sonrasında vefat edince Samsat ilçesi yasa boğuldu.

Dört yıldır Samsat Devlet Hastanesinde görev yapan Yasemin Akın (28) yaptığı ilk doğumda bir erkek çocuk dünyaya getirdikten sonra fenalaştı. Meslektaşlarının müdahalesi neticesinde karaciğerinde problem olduğu tespit edilince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun bakım ünitesine alındı. İki gün içerisinde 3 ameliyat geçiren hasta meslektaşlarının bütün müdahalelerine rağmen hayata gözlerini yumdu.

Sağlık memuru olan eşi Yücel Akın ile birlikte Samsat ilçesinde yaşayan ve bütün vatandaşlar tarafından sevilen Yasemin Hemşirenin ani ölümü, başta Samsat Devlet Hastanesi personeli olmak üzere duada seferber olan Samsatlıları yasa boğdu.

Yasemin hemşirenin cenazesi Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Besni ilçesi Şambayat Beldesinde toprağa verildi. - ADIYAMAN

Samsatlılar Yasemin hemşireye ağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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