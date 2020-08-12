Şampiyonluk Kupası'nı Başakşehir kaldırdı, Fenerbahçe konuşuldu Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı temmuz ayı raporunu açıkladı.

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı temmuz ayı raporunu açıkladı. Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan ettiği temmuz ayında en çok konuşulan futbolcular, takımlar, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve hakemler de belirlendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir müddet ertelenen ve yaz aylarında yeniden oynanan 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu 34'üncü ve son haftada oynanan maçların ardından sona erdi. Yıllardır üst sıralarda yer alarak şampiyonluk kovalayan İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir, istikrarlı çıkışını sürdürerek 2019-2020 sezonunda mutlu sona ulaştı.

Sezon başında Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde de başarılı sonuçlar almaya devam etti. Lig tarihinde şampiyonluğa ulaşan 6'ncı takım olan Başakşehir, sergilediği futbolla takdir topladı. Trabzonspor ise Türkiye Kupası'nı kazanan taraf olurken, kupayı 9'uncu kez müzesine götürmenin sevincini yaşadı.

Medipol Başakşehir'in şampiyon olarak tamamlandığı ligde, 1'inci Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükselen takımlar oldular. Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirdiği toplantı sonrası Yönetim Kurulu oy birliği ile alınan karara göre; Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonunda küme düşme olmayacağına ve Süper Lig 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına karar verildi. Böylelikle Süper Lig'e veda edeceği düşünülen MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'un önümüzdeki sezonda da Süper Lig'de devam edeceği kesinleşti.

Futbolda şike davası ertelendi

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 'futbolda şike' davasında alınan kararı 'usul eksikliği' nedeniyle geçtiğimiz aylarda bozdu. 5'inci Ceza Dairesi'nin aldığı karar sonrasında şike yapmakla suçlandığı davada hakkında beraat kararı verilen Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 36 sanığın yargılandığı 'Futbolda sözde şike kumpası' davası yeniden görüldü. Bozma ilamına uyulmasına karar veren mahkeme, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 sanık yönünden dosyanın ayrılmasına ve yeni duruşmanın 6 Kasım'a ertelenmesine karar verdi.

Ay boyunca 69 bin 742 haberde yer alan Fenerbahçe, temmuz ayının en çok konuşulan takımı oldu. Listede sarı-lacivertli takımı takip eden takımlar ise sırası ile 67 bin 914 haber ile Galatasaray ve 65 bin 601 haber ile Trabzonspor oldu.

Lille'e bir Türk daha

Beşiktaş'taki alacaklarını bırakması karşılığında bonservisini alan Burak Yılmaz, Lille'le el sıkıştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen Burak Yılmaz'ın ikinci Beşiktaş macerası kısa sürdü. Aylardır maaşını alamayan golcü futbolcu, Fransa'nın Lille takımından gelen teklifi kabul ederek siyah-beyazlı takımdan ayrılma kararı aldı. Beşiktaş yönetiminin, 12 milyon liralık alacağının 8 milyonunu kulübe bırakan 35 yaşındaki futbolcunun transferine onay verdiği belirtildi. Yıldız oyuncunun, Lille ile 2 yıllık kontrat üzerinden anlaşma sağladığı kaydedildi. MTM'nin raporuna göre ay boyunca toplam 10 bin 59 habere konu olan tecrübeli santrafor Burak Yılmaz, temmuz ayının en çok konuşulan futbolcusu oldu. Onu ikinci sırada 8 bin 827 haber ile bordo-mavili futbolcu Sörloth, üçüncü sırada ise 8 bin 220 haber ile sarı-lacivertli futbolcu Belözoğlu takip etti.

Galatasaray'dan Fatih Terim'e 46'ncı yıl videosu

Sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in 1974 yılında Galatasaray'a transfer olması dolayısıyla bir video yayımladı. Terim'in, Galatasaray'a attığı imza ile başlayan videoda, tecrübeli teknik adamın futbolcu ve antrenörken Galatasaray ile kaldırdığı kupaların görüntülerine yer verildi. Her ay olduğu gibi temmuz ayında da en fazla konuşulan teknik direktör olmayı başaran Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı Fatih Terim, ay boyunca 20 bin 555 habere konu oldu. Onu ikinci sırada 13 bin 879 haber ile Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Sergen Yalçın ve 7 bin 537 haber ile Trabzonspor'un çalıştırıcısı Hüseyin Çimşir takip ettiler.

Yabancı kuralıyla ilgili yeni düzenleme

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kuralıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yabancı sınırı hakkında TFF kararını verdi ve uygulayacak. Yabancı sözleşme sıralaması hakkında herhangi bir değişiklik yapmadık. Kulüpler 14 yabancıyla sözleşme yine imzalayabilirler. Sahada 8 yabancı bulunduracaklar. Kulüplerimiz neden karara itiraz ediyorlar anlamış değilim. Birçok kulübümüz Tahkim'e gitti. Tahkim Kurulu müracaatları reddederse 2020-2021 sezonu 8 yabancıyla oynanacak" ifadelerini kullandı.

Özdemir, yeni sezonla ilgili olarak şöyle konuştu: "Ana hedefimiz 2020-2021 sezonunu seyircili oynatmaktır. Stadyumların tam kapasite kullanılmasını zor görüyorum. Yüzde 35-40 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz".

Ay boyunca lig düşmeme ve yabancı oyuncu kuralları ile ilgili yaptığı açıklamalarla adından bolca bahsettiren Nihat Özdemir, 7 bin 525 haberde yer alarak Temmuz ayının en popüler futbol yöneticisi olmayı başardı. Raporuna göre Özdemir'i sırası ile 5 bin 286 haber ile Ali Koç ve 4 bin 225 haber ile Ahmet Ağaoğlu takip ettiler.

Cüneyt Çakır'a büyük onur

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, uluslararası arenada önemli bir organizasyonda daha görev almaya hazırlanıyor. Deneyimli hakem Portekiz başkenti Lizbon'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi 8'li Finali'nde görev alacak. 2006 yılından beri FIFA kokartı taşıyan 43 yaşındaki başarılı hakem, 2016 yılında Berlin'de Barcelona ve Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti.

Yeni bir başarıya imza atmaya hazırlanan Çakır, Rapora göre, medyada 5 bin 422 haberde yer alarak Temmuz ayında da en çok konuşulan hakem olma unvanını sürdürmüş oldu. Çakır'ı sırası ile başarılı hakemlerimizden 3 bin 870 haber ile Ali Palabıyık ve 3 bin 300 haber ile Fırat Aydınus takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA