Şampiyonlar Ligi'nin güzel sunucusunun tatil paylaşımlarına beğeni yağdı! Türk hayranları çok ilgili
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Şampiyonlar Ligi'nin güzel sunucusunun tatil paylaşımlarına beğeni yağdı! Türk hayranları çok ilgili

Şampiyonlar Ligi'nin güzel sunucusunun tatil paylaşımlarına beğeni yağdı! Türk hayranları çok ilgili
Haberler.com - Haberler | Spor

Şampiyonlar Ligi'nin güzel spikeri Eva Murati'nin tatilden paylaştığı pozlara beğeni yağıyor. Haziran ayında tatil için Antalya'ya gelen Murati'nin Türk futbolseverlerle de arası çok iyi. Paylaşımlarına en çok Türkler'in yorum yapması da bu durumun göstergesi oldu.

Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan güzel spikerin paylaştığı fotoğraflara beğeni yağıyor.

Haziran ayında tatil için Antalya'yı tercih eden güzel spiker Murati, şimdilerde Arnavutluk civarında yazın tadını çıkarıyor. Paylaştığı iddialı fotoğraflara da etkileşim yağıyor.

Şampiyonlar Ligi spikeri Eva'nın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor! Türk hayranları çok ilgili

EN ÇOK HAYRANI TÜRK

Antalya'ya tatile gelen ünlü spikere Antalyaspor forması, atkı ve maske hediye edilmişti.

Şampiyonlar Ligi spikeri Eva'nın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor! Türk hayranları çok ilgili

Antalyaspor yetkilileri, Murati'yi en iyi şekilde ağırladı. Çokça Türk hayranı olan ünlü spiker, ülkemizin yaşadığı afetlerde de destek paylaşımları yaptı. Türk futbolseverler ile Murati'nin arası oldukça iyi.

Şampiyonlar Ligi'nin güzel sunucusunun tatil paylaşımlarına beğeni yağdı! Türk hayranları çok ilgili
Şampiyonlar Ligi spikeri Eva'nın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor! Türk hayranları çok ilgili
Şampiyonlar Ligi spikeri Eva'nın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor! Türk hayranları çok ilgili
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