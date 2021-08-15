Şampiyonlar Ligi'nin güzel sunucusunun tatil paylaşımlarına beğeni yağdı! Türk hayranları çok ilgili

Şampiyonlar Ligi'nin güzel spikeri Eva Murati'nin tatilden paylaştığı pozlara beğeni yağıyor. Haziran ayında tatil için Antalya'ya gelen Murati'nin Türk futbolseverlerle de arası çok iyi. Paylaşımlarına en çok Türkler'in yorum yapması da bu durumun göstergesi oldu.