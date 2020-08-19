Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist PSG UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında Paris Saint-Germain, RB Leipzig'i 3-0 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında Paris Saint-Germain, RB Leipzig'i 3-0 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.

Almanya temsilcisi RB Leipzig ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Işık Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan PSG, Marquinhos'un attığı golle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Devrenin bitimine yaklaşırken 42'de Di Maria ile farkı 2'ye çıkartan Paris ekibi, ilk yarıyı 2-0'lık üstünlükle geçti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında RB Leipzig baskı kurmaya çalışırken, PSG 3'üncü golü buldu. Savunmanın hatasında topla buluşan Di Maria'nın sol kanattan içeri kestiği topta kafayı vuran Bernat, farkı 3'e çıkarttı ve maçın skorunu tayin etti: 0-3. Bu sonuçla birlikte PSG tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.

PSG'nin finaldeki rakibi, bugün oynanacak Bayern Münih - Olympique Lyon maçının kazananı olacak.

Kaynak: DHA