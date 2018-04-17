Şampiyonlar Başkan Dingil'i Ziyaret Etti

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükselen İskenderun Belediyespor takımı, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'i ziyaret etti.

İskenderun Belediyespor teknik heyeti ve futbolcular, Spor Toto BAL'a yükselme başarısını, İskenderun Belediye Başkanı Dingil ile paylaştı.

Teknik direktör Mehmet Kurt, kendilerine verdikleri destekten dolayı Dingil'e teşekkür ederek, takımına güvendiğini ve İskenderun Belediyespor'un eski görkemli günlerine döneceğini söyledi.

Futbolcularla şampiyonluk kupasıyla hatıra fotoğrafı çektiren Dingil de "Ben umutluyum, inşallah bu takımı da BAL'da en üst sıralara taşıyacağız. Disiplinli bir çalışmayla ve disiplinli bir bütçeyle takımımızı yükselteceğiz." dedi.