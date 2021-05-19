Şampiyon Beşiktaş kupasını aldı
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Şampiyon Beşiktaş kupasını aldı

Şampiyon Beşiktaş kupasını aldı
Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, kupasını aldı.

Süper Lig'de 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, kupasını aldı. 

Siyah-beyazlı futbolcular, boğazda yapılan tekne turunun ardından stadyuma ulaştı. Saat 19: 03'te başlayan kutlamalar öncesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu. Saatler 19.19'u gösterdiğinde ise tüm Türkiye'yle birlikte İstiklal Marşı okundu. Sonrasında Beşiktaşlı sanatçılar Eypio, Reynmen, Hayko Cepkin, Mustafa Sandal, Murat Boz, Aynur Aydın ve Ömür Gedik kutlamalarda sahnede aldı.KUPA GETİR'DENSüper Lig'de 16'ncı şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, düzenlenen törenle kupasına kavuşurken, organizasyon renkli görüntülere sahne oldu. Şampiyon Beşiktaş'a şampiyonluk kupası sponsoru 'Getir' oldu. Beşiktaş'a kupası, Getir ekibi tarafından teslim edildi. Törende Beşiktaş yönetim kurulunun ardından  sahneye çıkan idari ve teknik kadronun ardından futbolcular, tek tek anons edilerek şampiyonluk madalyalarını aldı. Sahneye son çıkan isim ise Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın oldu. Sergen Yalçın'ın adının söylenmesinin ardından tribünlerden büyük destek gelmesi de gözlerden kaçmadı. Anonsların ardından kupa Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından takım kaptanı Atiba Hutchinson'a verildi. Atiba ve Necip Uysal'ın kupayı kaldırmasının ardından siyah-beyazlı futbolular büyük sevinci yaşadı. Erkek takımının ardından, Turkcell Kadın Ligi'nde şampiyon olan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncuları da kupalarıyla birlikte sahneye davet edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.DORUHAN TOKÖZ'DEN VEDA SİNYALİ

Siyah-beyazlı futbolcular, tek tek sahneye şarkılarla davet edildi. Sezon sonunda siyah-beyazlı takımla sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz'ün sahneye çıktığı şarkı dikkat çekti. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, adının anons edilmesinin ardından Sezen Aksu'nun 'Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde' şarkısıyla sahneye çıkması, dikkatlerden kaçmadı. Dorukhan'ın bu şarkıyla sahnede yer alması, Beşiktaş'tan ayrılacak şeklinde yorumlandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan

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