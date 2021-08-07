Samet'in cansız bedenini yakınları aldı
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Samet'in cansız bedenini yakınları aldı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

TATİL için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra cesedi bulunan üniversite öğrencisi Samet Işıtan'ın (26) cenazesi, yakınları tarafından teslim alınıp toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a götürüldü.

TATİL için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra cesedi bulunan üniversite öğrencisi Samet Işıtan'ın (26) cenazesi, yakınları tarafından teslim alınıp toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a götürüldü.

Geçen hafta cumartesi günü Kemer'e bağlı Çıralı'ya gelerek bir kampinge yerleşen üniversite öğrencisi Samet Işıtan, 2 Ağustos günü sabahı yürüyüşe çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesi Samet Işıtan için bir gün sonra kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri ve Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Çıralı yolu üzerindeki dağlık alanlarda arama çalışmaları yoğunlaşırken, dün saat 17.10 sıralarında yaklaşık 20 metrelik uçurumun altındaki kayalık alanda, jandarma ekipleri tarafından Samet Işıtan'ın cansız bedeni bulundu. Işıtan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİSamet Işıtan'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, arama çalışmaları sırasında Samet Işıtan'ın Çıralı merkezindeki restoran ve pastanenin önünden yürüdüğü görüntülere ulaştı.Samet Işıtan'ın yakınları sabah saatlerinde cesedi teslim almak için Adli Tıp Kurumu morgunun önüne geldi. Işıtan'ın yakınları, etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı, morgun önünde bulunan kapalı alana sığındı.

Yağmurun dinmesinin ardından Işıtan'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a götürüldü.


Samet'in cansız bedenini yakınları aldı
Samet'in cansız bedenini yakınları aldı
Samet'in cansız bedenini yakınları aldı
Samet'in cansız bedenini yakınları aldı
Samet'in cansız bedenini yakınları aldı
Samet'in cansız bedenini yakınları aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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5 gündür kayıp Samet'in cansız bedeni bulundu
5 gündür kayıp Samet'in cansız bedeni bulundu
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