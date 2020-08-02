Saman yangını
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Saman yangını

Amasya'da çıkan yangında, yaklaşık bin balya saman kül oldu.

02.08.2020 15:22 | Son Güncelleme: 02.08.2020 15:58

Amasya'da çıkan yangında, yaklaşık bin balya saman kül oldu.

Bağlarüstü köyünde, Dursun Çiftçi'ye ait balya yığınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden ev sahibi Çiftçi, 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Amasya Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yakınında bulunan ahıra sıçraması önlenen yangın, uzun süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık bin balya saman kullanılamaz hale geldi.

Saman yangını

Kaynak: AA

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