Salep toplama cinayetine müebbet hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Salep toplama cinayetine müebbet hapis cezası

Salep toplama cinayetine müebbet hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'ün Eflani ilçesinde 2019 yılında Salep topladığı iddiasıyla tartıştığı kişiyi tüfekle vurarak öldüren Mustafa Gültekin, müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde 2019 yılında Salep topladığı iddiasıyla tartıştığı kişiyi tüfekle vurarak öldüren Mustafa Gültekin, müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Olay, Eflani ilçesine bağlı Yağlıca köyünde 8 Mayıs 2019 yılında meydana gelmişti. Evlerinin ilerisinde salep kökü toplayan Nuri Kesici ile tartışan Mustafa Gültekin, öfkelenerek yanında bulunan av tüfeğiyle ateş açarak Kesici'yi öldürmüştü. Yaşanan olay sonrası 2 yıldır tutuklu bulunan Gültekin'in Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında karar verildi.

Mahkeme heyeti kasten adam öldürme suçundan Mustafa Gültekin'i müebbet hapis cezası ve ayrıca silahla tehdit suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Gültekin'in avukatları ise, yaşanan olayda tahrik olduğunu ve şahsın 2 hafta öncede aynı bölgeye gelerek müvekkilleri ile tartıştıklarını ifade ederek verilen cezaya itiraz ederek İstinaf mahkemesine başvurdu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü
Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı girişimi olayında 2 tutuklama
Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı girişimi olayında 2 tutuklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Mehmet Muş Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Atilla Taş Hasibe Eren Rahşan Gülşan
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Salep toplama cinayetine müebbet hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 17:12:10. #1.14#

title