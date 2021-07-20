Sakaryalılar Demokrasi Meydanı'nda bayramlaştı
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Sakaryalılar Demokrasi Meydanı'nda bayramlaştı

Sakaryalılar Demokrasi Meydanı'nda bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kurban Bayramı münasebetiyle Sakaryalı hemşerileriyle bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kurban Bayramı münasebetiyle Sakaryalı hemşerileriyle bir araya geldi.

Demokrasi Meydanında sabah namazı ve bayram namazı programına katılan Başkan Ekrem Yüce, daha sonra toplu bayramlaşma töreninde Sakaryalı hemşerileriyle buluştu. "Bayramlar Birlikte Güzel" sloganıyla düzenlenen program Sabah Namazı ile başladı. Namazın ardından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Bayram namazı ile birlikte alanda bulunan vatandaşlar hep birlikte saf tuttu. Namazın bitiminden sonra toplu bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Programa Başkan Yüce'nin yanı sıra Vali Çetin Oktay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Büyükşehir Genel Sekreteri Mustafa Ak, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, Saski Genel Müdürü Yiğit Turan, Belpaş Genel Müdürü Osman Çelik, İl Müftüsü Hasan Basiş, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları katıldı. Bayramlaşma töreniyle program sona ererken alanda bulunan vatandaşlara namaz sonrası ikramlar dağıtıldı.

Kurban Bayramının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Ekrem Yüce, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazını ve ilk bayramlaşmayı meydanda eda ettik.Bayramın birinci gününde hemşerilerimizle birlikte bayramı idrak etmenin sevincini yaşıyoruz.Kurban Paylaşmaktır, sevgidir. Kurban Bayramımızın ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Sakaryalı hemşerilerime de teşekkür ediyorum. Böylesine önemli bir zamanda birlik ve beraberliğin ne demek olduğunu bir kez daha bizlere göstermiş oldular. Rabbim inşallah sevdiklerinizle birlikte güzel ve sağlıklı bir bayram nasip eder. Hayırlı bayramlar Sakarya" dedi. - SAKARYA

Sakaryalılar Demokrasi Meydanı'nda bayramlaştı
Sakaryalılar Demokrasi Meydanı'nda bayramlaştı
Sakaryalılar Demokrasi Meydanı'nda bayramlaştı
Sakaryalılar Demokrasi Meydanı'nda bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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