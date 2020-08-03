SAKARYA Yasağa aldırış etmeyerek denize girdiler
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SAKARYA Yasağa aldırış etmeyerek denize girdiler

Yasağa aldırış etmeyerek denize girdilerSAKARYA'nın Karasu ilçesinde, aşırı rüzgar ve dalga nedeniyle denize girişlerin yasaklanmasına aldırış etmeyenler denize girdi.

03.08.2020 17:49 | Son Güncelleme: 03.08.2020 17:56

Yasağa aldırış etmeyerek denize girdiler

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, aşırı rüzgar ve dalga nedeniyle denize girişlerin yasaklanmasına aldırış etmeyenler denize girdi. Görevliler vatandaşları güçlükle denizden çıkarttı. Karasu Kaymakamlığı aşırı rüzgar ve dalga nedeniyle denize girişleri yasakladı. Kurban Bayramı tatili için Karasu'ya gelen bazı vatandaşlar, yasağa aldırış etmeyerek denize girmeye devam etti. Vatandaşlar ve görevliler arasında sık sık tartışma yaşanırken, vatandaşlar denizden çıkartıldı. Bazı vatandaşlar tüm uyarılara rağmen denize girmeye devam etti. Ankara'dan Sakarya'ya tatile gelen Halil Barın, 'Ankara'dan buraya geldik. Tam denize gireceğiz, bağırıp çıkartıyorlar. Nedenini anlayamıyorum. Neden denize giremiyoruz anlayamıyorum" dedi. Verilen yasak kararını yerinde bulan Hüsnü Kemal Topçu, "Bu yasaklar insanların sağlığı için. Sağ olsun buradaki görevlilerde işlerini haklarıyla yapıyorlar. Bu yasaklara uymak gerekiyor.ö diye konuştu. İhsan Uygun ise, 'Adapazarı'ndan bayram tatili için buraya geldik. Denize girmek yasak diyorlar, denize giremiyoruz. Biz tatile neden geldik' Dalga var diye denize sokmuyorlar. Burası deniz, tabi ki dalga olur. Zaten insanlar çok ileri gitmiyor" dedi. Vatandaşların yasaklara uyması gerektiğini belirten Onur Altınel, "Burası Karasu, burada dalga olduğu zaman girmemek gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Buradaki yasaklara uymak gerekiyor. Yapacak bir şey yok, bu yasaklar bizim için" diye konuştu.

SAKARYA Yasağa aldırış etmeyerek denize girdiler

Kaynak: DHA

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