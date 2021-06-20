Sakarya'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Babalar Günü'nü sosyal medya hesaplarından kutladı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Babalar Günü'nü sosyal medya hesaplarından kutladı.

Oktay, yaptığı paylaşımda, başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayarak, "Ebediyete irtihal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

Yüce de fedakarlık kelimesinin can bulmuş hali olan başta şehit babaları olmak üzere bütün babaların gününü kutladı.

Sakarya'da ahilik pilavı dağıtıldı

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Geçmişe İz Geleceğe Biz" projesi kapsamında ahilik pilavı dağıtıldı.

Arif Nihat Asya Yurdu Müdürlüğü'nce Serdivan Gençlik Merkezi'nde iki önce gerçekleştirilen programda, mahalle halkı ile iş insanları bir araya gelerek, ahilikle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Programda konuşan iş insanı Metin Yeniçeri, kişinin yaptığı işi önce kendisinin beğenmesi, daha sonra müşteriye vermesi gerektiğini belirtti.

Dürüst ve ahlaklı olunması gerektiğini vurgulayan Yeniçeri, sanayide insana ihtiyaçların olduğunu kaydetti.

Ahilikle ilgili görüşlerini aktaran iş insanı Hasan Filiz de personele ihtiyaçları olduğunu belirterek, ailelerden çocuklarını hem okutmalarını hem de meslek sahibi olmaları açısından genç yaşta sanayiye göndermelerini istedi.

Ev hanımı Hatice Güler ise programdan çok şey öğrendiğini ifade etti.

Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'dan kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza gülümseten yanıt: Yıkılmadık, ayaktayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza gülümseten yanıt: Yıkılmadık, ayaktayız
KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı çift 3 zihinsel engelli çocuğuyla yaşam sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı çift 3 zihinsel engelli çocuğuyla yaşam sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Vladimir Putin Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Emel Sayın Ebru Gündeş Merve Dizdar
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 16:40:43. #1.15#

title