Sakarya'da traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
22.11.2020 16:03 | Son Güncelleme: 22.11.2020 16:07
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Uğurlu Mahallesi'nde Şerafettin Gök (59) idaresindeki 14 BD 591 plakalı traktör, ormanlık alanda seyir halindeyken devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü ve traktördeki Necla Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan T.G. (59) ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Cenazeler, incelemelerin ardından İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek