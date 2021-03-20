Sakarya'da sulama kanalı kapaklarını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, sulama kanallarının kapaklarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede devriye gezen jandarma ekipleri, Fevziye Mahallesi'ndeki Sulama Birliğine ait su kanalının yanında duran bir araçtan şüphelendi.

Bu esnada jandarmayı fark eden 2 kişi araçla tarlalara doğru kaçmaya başladı. Bir süre süren kovalamaca sonucu iki kişinin bulunduğu araç ekiplerce durduruldu.

Araçta yapılan aramada, sulama kanalına ait demir kapaklar ile oksijen tüpü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Hüseyin S. (24) ile Erdoğan İ. (43) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş