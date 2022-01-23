Son dakika haberi | Sakarya'da oyun oynarken kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika haberi | Sakarya'da oyun oynarken kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı

AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kuyuya düşen 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kuyuya düşen 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çubuklu Mahallesi'nde 4 yaşındaki Ö.A.K, oyun oynadığı sırada evinin bahçesindeki boş su kuyusuna düştü. Ailenin ihbarı üzerine eve sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, polisin yardımıyla kuyuya merdiven uzatarak çocuğu kurtardı.

Sağlıklı olduğu öğrenilen çocuk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi | Sakarya'da oyun oynarken kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Son dakika haberi | Sakarya'da oyun oynarken kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Son dakika haberi | Sakarya'da oyun oynarken kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri

Serdivan, oyunlar, Sakarya, İtfaiye, Güncel, Haber

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