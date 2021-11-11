Sakarya'da kızıl geyiklerin izine rastlanamadı

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde daha önceki yıllarda görülen kızıl geyiklerin tespit edilmesi amacıyla 4 bin 500 hektar alanda yapılan tarama çalışmasında geyiklerini izine rastlanamadı.

Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneğince Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteğiyle Bakacak ve Kemaliye bölgesinde drone ve fotokapanla yapılan taramalarda kızıl geyik türü görülmedi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürü Mehmet Yurtgan, "Biyolojik Çeşitlilik Açısından Önemli Türlerimizden Kızıl Geyik (Cervus Elephus) Envanterinin Çıkarılması" projesi kapsamında yapılan çalışmaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında, bu türün sürekliliği, yayılış alanları, nerede olduklarının belirlenmesi amacıyla MARKA'yla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yurtgan, elde edilen verilerin ekoturizm, biyoçeşitlilik ve kaçak avcılığın önlenmesi gibi çalışma alanlarında yol göstereceğini düşündüğünü kaydetti.

İnsan baskısı kızıl geyikleri üst bölgelere göçe zorluyor

Dernek üyesi ve yaban hayatı uzmanı Dr. Muhsin Çoğal, Türkiye'de bulunan kızıl ve ala geyik popülasyonunun hızla azaldığını dile getirdi.

Kızıl geyiğin habitatının aslında çok çeşitli olduğuna işaret eden Çoğal, "Daha çok ormanlık alanları seviyor. Göç alışkanlıkları yok aslında ama baskılar arttığında ormanlık alanlarda alttan üstlere doğru göç davranışı sergileyebilirler. Daha önce görüldükleri alanlarda görülememelerinin nedeni budur." diye konuştu.

Çoğal, kızıl geyiğin yayılımının Hazar Denizi'nden başlayıp ülkemizden Avrupa'ya, kuzeyde İsveç, Norveç ve İngiltere'ye kadar ulaştığını aktararak, şunları söyledi:

"Ancak zamanla yayılışlar, antropojenik (insan kökenli eylemler) etkilerden dolayı parçalanmaya ve bağlantıları kopmaya başlamıştır. Ülkemizde de maalesef bu durum gerçekleşmektedir. Daha önce ülkemizde geniş yayılışı varken, şu anda yapılaşma, sanayi, hayvancılık gibi nedenlerden sadece belirli bölgelerde yayılış göstermektedirler. Bunların çoğu da üretim istasyonlarında yetişen geyiklerin oluşturduğu topluluklar."

Sakarya'daki çalışmalarda daha önce görülen kızıl geyiklerin tespit edilememesinin önemli nedenlerinden birinin bölgedeki artan insan baskısı olduğuna dikkati çeken Çoğal, mantar toplayıcılığı, araç yoğunluğu, yarışların düzenlenmesi ve ağaç kesimlerinin geyiklerin daha üst bölgelere göç etmesine neden olduğunu belirtti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline sahada fotokapan kullanımı eğitiminin de verildiği envanter çalışmalarına, Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Özer de katıldı.

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