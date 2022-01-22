Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Haberler | Güncel

Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor Etkisini gösteren kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya'da zaman zaman etkisini gösteren kar yağışı akşam saatlerinde yeniden başladı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor

Etkisini gösteren kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya'da zaman zaman etkisini gösteren kar yağışı akşam saatlerinde yeniden başladı. Etkisini gösteren kar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya'da zaman zaman etkisini gösteren kar yağışı akşam saatlerinde yeniden başladı. Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde etkisini gösteren kar bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Şehrin yapısıyla bütünleşen kar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, kar yağışının bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken belediye ekipleri de don ve yol kapanma olaylarına karşı tedbirlerini alarak çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor

Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor

Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya, kar, Güncel, Haber

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