Sakarya'da iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde 2 kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde 2 kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, Arifiye ilçesi 1'inci Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Şerafettin Yılmaz idaresindeki 34 BHE 917 plakalı kamyon ile yakınlarda bulunan bir yetkili serviste tamir gördükten sonra test için yola çıkan Ömer Yılmaz idaresindeki 21 AAG 020 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Kazada kamyonda sıkışan Şerafettin Yılmaz ihbarla gelen itfaiye ekibince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı Şerafettin Yılmaz 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ömer Yılmaz'ın kamyonu kullanmak için ehliyet sınıfının yetersiz olduğu öğrenilirken, sürücüye ceza yazıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA