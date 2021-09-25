Sakarya Büyükşehir Başkan Yüce'den konaklama imkanı bulamayan öğrencilere çağrı - Haberler
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Sakarya Büyükşehir Başkan Yüce'den konaklama imkanı bulamayan öğrencilere çağrı

AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel
Sakarya Büyükşehir Başkan Yüce'den konaklama imkanı bulamayan öğrencilere çağrı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, öğrenim görmek için kente gelen ve konaklama imkanı bulamayan öğrencilere, Sosyal Hizmetler Dairesine müracaat etme çağrısında bulundu.

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, öğrenim görmek için kente gelen ve konaklama imkanı bulamayan öğrencilere, Sosyal Hizmetler Dairesine müracaat etme çağrısında bulundu.

Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, konaklama imkanı bulamayan öğrencilerin, "0264 289 30 00" irtibat numarasıyla da iletişime geçebileceklerini belirtti.

Öğrencilerin eğitim süreçlerinin her anında yanında olacaklarını vurgulayan Yüce, Büyükşehir Belediyesi olarak kapılarının öğrencilere her zaman açık olduğunu ifade etti.

Sakarya'nın öğrenci şehri olduğunun altını çizen Yüce, "Öncelikle üniversite öğrenim hakkı kazanan tüm öğrencileri kutlar ve eğitim hayatlarında başarılar dilerim. Şehrimizde iki tane üniversite yer alıyor. Bununla birlikte devlet yurtlarımız, misafirhanelerimiz üniversite öğrencilerine hizmet veriyor. Her geçen gün öğrenci kapasitesi artan üniversitelerimizde bugüne kadar kesinlikle konaklama sorunu yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

Yüce, öğrencilerin, ülkenin geleceğinin teminatı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte hiçbir yerde konaklama imkanı bulamayan öğrenci kardeşlerimizin belediyemiz bünyesinde hizmet veren Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına ait iletişim numarasını aramaları gerekmektedir. Sizler yarınlarımız için bilimin öncülüğünde eğitimlerinizi tamamlarken biz her zaman hizmetinizde olacağız. Öğrenci şehri Sakarya'da gerek belediye olarak gerekse şahsi olarak her öğrencimizin ihtiyacıyla yakından ilgilenmeye devam edeceğim."???????

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sakarya Büyükşehir Başkan Yüce'den konaklama imkanı bulamayan öğrencilere çağrı - Haberler
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