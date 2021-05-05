Sahte sağlık raporu düzenleyen FETÖ mensubu tabiplerin yargılanmasına devam edildi

Sahte sağlık raporu düzenleyerek, Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin harp okullarına geçişlerine engel oldukları iddia edilen FETÖ mensubu 3'ü tutuklu 11 askeri tabibin yargılanmasına devam edildi.

Sahte sağlık raporu düzenleyerek, Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin harp okullarına geçişlerine engel oldukları iddia edilen FETÖ mensubu 3'ü tutuklu 11 askeri tabibin yargılanmasına devam edildi.

Sahte sağlık raporu düzenleyerek 33 Kuleli Askeri Lisesi öğrencisinin harp okullarına geçişine engel oldukları iddia edilen FETÖ mensubu 3'ü tutuklu 11 askeri tabibin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 32'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hüseyin Günay, Yavuz Öztürker ve Zafer Işılak SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada, 4 müşteki ile sanık avukatları hazır bulundu.

"Doktorlarla diyaloğa girmedik"

Duruşmada müşteki olarak dinlenen Canberk Çetin, "Kardiyolojiden rapor verildi sanırım bana. Kalabalık gittik muayeneye. İçeride durma süremiz yaklaşık 1 dakikaydı. Doktorlarla herhangi bir diyaloğa girmedik" ifadelerini kullandı.

"Kazananlar ve kazanamayanlar arasında benim gözümde fark yoktu"

Oğuz Kaan Kahraman isimli müşteki ise beyanında, "Psikoloji testine herkes girmiyordu. Ben de girmedim şahsen, oradan da elenmedim. Davaya katılmak istemiyorum. Bizim devreyi hep birlikte götürmediler. Ayrı gruplar halinde gittik. Diğer günlerde neler olduğunu bilmiyorum. Kazananlar ve kazanamayanlar arasında benim gözümde fark yoktu. Kalpten elendim. Davayı kazanacağıma dair umudum yoktu, dava açmadım. Sonra birkaç doktora göründüm ve kalbinde hiçbir sıkıntı yok dediler" şeklinde konuştu.

"Sağlık muayenesinin alt yapısı Ramazan Akyıldız döneminde yapılmıştır"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Eray Serdar Yurdakul, "Gülhane'de öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Bizim üniversitesinin FETÖ soruşturmalarını takip eden komisyonu var. Orada görevliyim. Sanık Ramazan Akyıldız' tanımıyorum şahsen. Ama Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Daire Başkanlığı yaptığını biliyorum. 2010'da harp okullarına öğrenci alabilmek için özel kurullar kuruldu. 2010'dan itibaren kurullarda çok ciddi farklılıklar oldu. 2010'dan sonra yüz kişiden 50'si 60'ı elenmiş. 2010'dan sonra bu kurulda görevli doktorların çoğu FETÖ'den işlem gördü. Muayene sistemini FETÖ'cüler ele geçirdikten sonra askeri muayeneye ilişkin yeni bir sağlık yönetmeliği çalışması yaptılar. 5 yıldır bu yönetmelik tamamıyla düzeltilemedi. Ön muayeneye itirazı kaldırdılar. 2010'dan sonra Fetö'nün kontrolü dışında kimse askeriyeye girmemiştir. Bunun da başındaki adam Ramazan Akyıldız'dır. Sağlık muayenesinin alt yapısı Ramazan Akyıldız döneminde yapılmıştır. Sağır adam gördüm orduda, Obez gördüm 150 kilo. Fetö'cüyseniz hiç fark etmez" ifadelerini kullandı.

Savunma yapan tutuklu sanıklar tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirirken, avukatları da tahliye ve beraate ilişkin taleplerini söyledi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını ve eksikliklerin giderilmesini istedi. Tutuklu sanıklar Hüseyin Günay, Yavuz Öztürker ve Zafer Işılak'ın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 11 askeri doktorun, sahte sağlık kurulu raporları düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesinde eğitim gören 33 öğrencinin harp okullarına geçişine engel oldukları kaydedildi. İddianamede, örgüt üyesi sağlık kurulu ve müdavi hekimlerin tanzim ettikleri sahte sağlık kurulu raporlarıyla mağdurların okulla ilişiklerinin kesilerek eğitim ve öğretim haklarının ellerinden alındığı belirtildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari elebaşı Fetullah Gülen'in 'bir' numaralı şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak', 'kamu görevlisini resmi belgede sahteciliğe azmettirme' ve 'eğitim ve öğrenime engel olmaya azmettirme' suçlarından 286 yıldan 306 yıla kadar 11 askeri doktorun ise 'örgüt üyesi olmak', 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'eğitim ve öğrenime engel olmak' suçlarından 279 yıldan 299 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı