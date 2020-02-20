Sahne Sırası Sende Mardin il seçmeleri sona erdi

20.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:34

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sahne Sırası Sende sloganıyla düzenlenen Türk Müziği Mardin il seçmeleri yarışması tamamlandı.



Nusaybin ilçesinde yapılan il seçmelerinde konuşan Gençlik Hizmetleri İlçe Müdür Vekili Serkan Tekin, çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Tekin, her yıl düzenlenen Türk Müziği ses yarışması il finaline ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Daha sonra 21 yarışmacı ve grup, Türk müziği solo kız, Türk müziği solo erkek, popüler müzik solo kız, popüler müzik solo erkek ve özgün yorumlama dallarında yarıştı.



Yarışma sonunda müzik öğretmenlerinden oluşan jüri tarafından Türk müziği solo kız kategorisinde Şükran Bulut, Türk müziği solo erkek kategorisinde Civan Aslan, popüler müzik solo kız kategorisinde Mine Özdemir, popüler müzik solo erkek kategorisinde Mehmet Emin Yurtgul ve Özgün yorumlama kategorisinde Anormal Grup birinci oldu.

Dereceye girenlere plaket verildi.

Kaynak: AA