Yerli Üretim Ve Gıda Güvencesi Vurgusu

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, dengeli ve yeterli beslenmek için insanların hayvansal proteine de ihtiyacı olduğunu belirterek, şap hastalığından kaynaklı hayvan popülasyonunda azalma yaşandığına dikkat çekti. Köse, "Bugünden sonra gelecekte bir hayvan sayısı eksikliği ya da hayvansal gıda eksikliği olacaktır. İthalatla bu işin çözülmediği sanırım herkes tarafından kabul edilmiştir. O nedenle bugünden önlemi alınmalı, yerli üreticiyi desteklemelidir" dedi.

Bu yıl 'Daha iyi gıda ve daha iyi gelecek için el ele' temasıyla öne çıkan 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında kentte TMMOB'ye bağlı Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odaları ile Veteriner Hekimler Odası bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Grup, gıda hakkını tehdit eden nedenleri, gıda güvencesinin ve su politikalarının önemini anlattı.

DÜNYADA 673 MİLYON İNSAN AÇLIK ÇEKİYOR

Gıdaya erişimin en temel insan hakkı olduğuna vurgu yapan Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan, "Dünyada 673 milyon insan açlık çekmekte ve güvenli, sağlıklı gıdaya erişim olanağı gittikçe zorlaşırken, diğer yandan ise obezite oranları ve yaygın gıda israfı, bolluk ve yoksunluğun sıklıkla yan yana olduğu dengesiz bir sistemin dünyayı kuşattığını göstermektedir. Bunun yanında ülkemizde bu yıl yaşanan yaygın zirai don ve kuraklığın üretime olumsuz etkileri maalesef hepimizi ciddi olarak etkilemektedir. Üretim maliyetlerini düşüren ve üretici gelirini artıran üretim ekonomisine geçilmelidir. İthalata yönelmek gıda güvencesini tehdit ederken, gıda enflasyonunu da artırmaktadır. Bunun çözümü yerli üretimin desteklenmesidir" dedi.

BİR ÖĞÜN ÜCRETSİZ OKUL YEMEĞİ PROGRAMI HAYATA GEÇİRİLMELİ

Özellikle ülkenin geleceği olan çocukların gıdaya erişimi noktasında devletin destekleyici adımlarına ihtiyaç olduğunun altını çizen Şehmus Alparslan, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın dengeli ve sağlıklı beslenmemesi gelecekte fiziksel ve mental olarak geri kalmış bir neslin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Çocuklarımızı güvenli ve kaliteli gıdaya ulaştırmak en önce devletin sorumluluğundadır. Çocukların beslenme ihtiyacı doğru uygulamalar ile en geniş kapsamda karşılanmalıdır. Bu amaçla her çocuğa günlük bir öğün sağlıklı, besleyici ve ücretsiz okul yemeği programı bir an önce hayata geçirilmelidir" diye konuştu.

ŞAP VE ÜÇ GÜN HASTALIĞI KAYNAKLI HAYVANSAL GIDAYA ERİŞİM RİSKİ

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise dengeli ve yeterli beslenmek için insanların hayvansal proteine de ihtiyacı olduğunu söyledi. Türkiye'de yakın zamanda hayvansal gıda eksikliği açısından bir risk oluşabileceğine dikkat çeken Köse şöyle konuştu:

"Ülkemizde şu günlerde bir şap hastalığı gündemde. Bölgemizde de üç gün hastalığı vardı. Doğal olarak bu hastalıklar nedeniyle hayvan popülasyonunda bir sorun oldu. Bugünden sonra gelecekte bir hayvan sayısı eksikliği ya da hayvansal gıda eksikliği olacaktır. O nedenle bugünden önlemi alınmalıdır. Yerli üreticiyi desteklemek zorundayız. Hayvancılık öyle zor bir iş ki, bu işi bırakanlar geri dönmüyor. O nedenle insanların hayvancılığı bırakmasının önüne geçmek amacıyla bu işten para kazanılması sağlanmalı hem de yeterince üretim sağlanmalı ki, halkımızı yetirince dengeli ve sağlıklı besleyebilelim. Bunun için de uzun vadeli hayvancılık politikaları belirlenmeli ve kısa vadede değişikliklere gidilmemelidir."

Haber: Gülşah ÖZGEN Kamera: Yusuf YILDIZ/ADANA,