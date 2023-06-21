Yapışık ikizler Derman ve Yiğit 5'inci yaş günlerini kutladı

Ameliyatla ayrılan Derman ve Yiğit Evrensel, 5'inci yaşlarını tedavi ve kontrollerinin sürdüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde kutladı. İkizler, okul sürecine de hazırlanmaya başladı.

Kafalarından yapışık dünyaya gelen ve ameliyatla ayrılan ikizler Derman ve Yiğit Evrensel, 5'inci yaşlarını kutlarken, okul sürecine de hazırlanmaya başladı.

İkizler, 5'inci yaşlarını tedavi ve kontrollerinin sürdüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde kutladı.

Kardeşler için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, doktorlar, hastane çalışanları ve ailenin katıldığı doğum günü partisi düzenlendi. Kendileri için hazırlanan pastanın mumlarını söndüren Derman ve Yiğit kardeşler, tedavi süreçlerini başından itibaren takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın gönderdiği doğum günü hediyelerini de açtı.

İkizlerin durumuna ilişkin bilgileri paylaşan Prof. Dr. Yaşar, Derman ve Yiğit'in ilk doğum günlerini 2 yaşındayken yine hastanede kutladıklarını anımsattı.

İkizlerle yıllardır bir arada olduklarını vurgulayan Yaşar, "İkizlerimiz 5 yaşına girdi. Derman, şu an kreşe başlama düzeyine geldi, Yiğit de hızla ona yaklaşıyor. Bir sonraki doğum günlerinde onları çok daha hareketli, hayata adaptif ve okula başlamış olarak görmeyi umut ediyoruz. Çocuklarımızı ekip olarak buna hızla hazırlıyoruz." diye konuştu.

"Genel sağlık durumları gayet iyi"

Prof. Dr. Yaşar, şöyle devam etti:

"İkizlerimizin genel sağlık durumları gayet iyi. Normal yaşlarının getirdiği sorunlar ve büyümeyle ilgili geçirdikleri süreçlere bağlı problemlerin giderilmesi söz konusu. Yaşadıkları süreçleri de göz önüne aldığımızda gelişimleri oldukça hızlı ilerliyor. Ailemiz, çocuklarımızın durumu, ekibimizin çok kuvvetli olması bu süreci oldukça kolaylaştırdı. Bu kadar ciddi, ağır ameliyatlar geçiren ikizlerin bu kadar zamanda bu seviyeye gelmesi olağanüstü bir durum."

İngiltere'de ikizlerin ameliyatını gerçekleştiren pediyatrik beyin cerrahı Dr. Owase Jeelani ile devamlı irtibat halinde olduklarını ve Jeelani'nin Bilkent Şehir Hastanesine benzer bir rehabilitasyon merkezi açmak istediğini dile getiren Yaşar, bu konuda destek verdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Yaşar, hastanede tedavi gören tüm çocukların fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini çok önemsediklerini vurguladı.

Derman ve Yiğit'e sağlıklı, mutlu yaşlar dileyen Yaşar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da, tedavi gören tüm çocuklar ve ikizleri yalnız bırakmadığı için teşekkürlerini iletti.

"Her şey daha iyiye gidiyor"

İkizlerin babası Ömer Evrensel de "Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşi Emine Erdoğan'a bizi bu süreçte yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Hocalarımızın desteğiyle çocuklarımızın tedavisi sürüyor, her şey daha iyiye gidiyor, inşallah iyi olacaklar." dedi.

Derman ve Yiğit'in süreçlerine hastane doktorlarının karar verdiğine ve buna göre hareket ettiklerine işaret eden Evrensel, "İnşallah önümüzdeki süreçte okula da başlayacaklar." ifadesini kullandı.

İkizler, Londra'daki 3 büyük ameliyatla ayrıldı

İkizler, 22 Haziran 2018'de Antalya'nın Alanya ilçesinde kafalarından yapışık şekilde dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2018'de Antalya'da hastane ziyareti sırasında ikizleri görerek, tedavileriyle ilgili süreci yakından takip etti.

İkizlerin ameliyatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Londra'daki Great Ormond Street Hastanesinde bu alanda deneyimli, 3 kez benzer ameliyat yapan pediyatrik beyin cerrahı Dr. Owase Jeelani önderliğindeki ekip tarafından gerçekleştirildi.

Aralarında iki Türk doktorun da bulunduğu 42 kişilik ekip tarafından yapılan 3 büyük operasyon sonucu, yapışık başları 28 Ocak 2020'de ayrılan Derman ve Yiğit, 10 Haziran 2020'de Türkiye'ye döndü.

İkizlerin tedavisi ve kontrolleri, o tarihten itibaren Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde devam ediyor.