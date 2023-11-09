Van'da 'Kadın Sağlık Hareketi' projesinin ikinci yıl açılış programı yapıldı

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığının ortak çalışması ile geçen yıl başlatılan 'Kadın Sağlık Hareketi' projesinin ikinci yıl açılış programı yapıldı. Proje kapsamında şimdiye kadar 66 bin 463 kadına eğitim verilerek, 52 bin 169 kadına meme, serviks ve kolorektal kanseri taraması yapıldı. Ayrıca 45 bin 86 kadına danışmanlık hizmeti verilirken, 7 bin 446 kadın ise yapılan çeşitli etkinliklere katıldı.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığının ortak çalışması ile geçen yıl başlatılan 'Kadın Sağlık Hareketi' projesinin ikinci yıl açılış programı yapıldı.

Kanser, beslenme ve psikolojik destek, üreme sağlığı, gebelik eğitimi ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amacıyla hayata geçirilen projenin ikinci yıl açılış programı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında şimdiye kadar 66 bin 463 kadına eğitim verilerek, 52 bin 169 kadına meme, serviks ve kolorektal kanseri taraması yapıldı. Ayrıca 45 bin 86 kadına danışmanlık hizmeti verilirken, 7 bin 446 kadın ise yapılan çeşitli etkinliklere katıldı.

Edremit Uygulama Otelinin konferans salonunda gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Murat Yayabaşı, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun ve projede görev alan personeller katıldı.

"Projemiz Türkiye'ye örnek olacak"

Proje koordinatörü Büşra Tapan Soğanda tarafından proje kapsamında şimdiye kadar yapılan çalışmaların slayt eşliğinde sunulmasıyla başlayan programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kadınların toplumun lokomotifi olduğunu söyledi. Proje kapsamında güzel işler yapıldığını vurgulayan Vali Ozan Balcı, "Sağlıklı kadın demek, sağlıklı nesil demek. Kadınlarımız bizim toplumumuzun en kıymetli varlıklarıdır. Kadının gücü; Van'ın gücü, Türkiye'nin gücü demektir. Kadının aklından, zekasından, yetilerinden yararlanamayan toplumlar enerjileri düşük, vücudunun yarısı felç olmuş insanlara benzer. Çünkü kadın toplumumuzun dinamosu, lokomotifidir. Kadınımız ne kadar sağlıklı olursa; toplumumuz, şehrimiz ve ülkemiz o kadar güçlü olur. Projenin içeriği de çok güzel. Doktorlarımız, ebelerimiz, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız projeyi çok güzel uygulamışlar. İnşallah projemiz daha da gelişecek ve Türkiye'ye örnek olacak. Projeye tam destek vereceğim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kadınlara yönelik yapılan çalışmaları çok önemsediğini belirten Vali Ozan Balcı, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Kadınların işlerini kolaylaştırmaya yönelik işler de yapıyoruz. 100 tane aile destek merkezi kurduk, 100 tane köy yaşam merkezimiz var. Yaklaşık 25 bin kadın yararlanıyor. Bunların hepsi aslında kadınların hayatlarını kolaylaştırmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar sağlıklı kadınlar, sağlıklı nesiller programın açılışında sizlerle bulunmaktan büyük mutluluk duyduğum ifade etmek istiyorum. Bu sene projeyi yürütecek olan bütün arkadaşlarıma kolaylıklar, başarılar diliyorum. Şehrimize, memleketimize, özellikle de Vanlı kadınlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Program, katılımcı kadınlara hediye verilmesi ile sona erdi. - VAN