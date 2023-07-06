Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü Yeni Binasına Taşındı

Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü, Bahçelievler Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasında faaliyete geçti. Psikososyal hizmet, sağlıklı beslenme, sosyal hizmet danışmanlığı, kanser tarama, ağız diş sağlığı danışmanlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri gibi alanlarda hizmet veren müdürlük, sağlık projeleri, denetimler ve aşı programları gibi faaliyetlerine devam ediyor.