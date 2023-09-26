Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Vatandaşların Sağlık Sorunlarına Çare Buluyor

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, boş zamanlarını ve mesaisinden artan zamanını vatandaşların sağlık sorunlarına çözüm bulmaya ayırıyor. Her hafta içi öğle vakti ve hafta sonu pazar günü vatandaşların sağlık sorunlarını dinleyen Bozdoğan, halk sağlığı ve toplum yararına önemli çalışmalar yapıyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, aynı zamanda doktor olması nedeniyle boş zamanlarını ve mesaisinden artan zamanını vatandaşların dertlerine derman olmaya ayırıyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, her hafta içi öğle vaktini ve hafta sonu pazar gününü vatandaşların sağlık sorunlarını dinlemeye ayırıyor. Halk sağlığı ve toplum yararına önemli çalışmalar yapan Bozdoğan, mesaiden arta kalan zamanında vatandaşların sağlık sorunlarına çare bulmak için çalışıyor.

Göreve geldiği günden bu yana belediye başkanlığı görevinin yanı sıra hasta vatandaşların muayenelerini gerçekleştiren Başkan Bozdoğan, "Her gün özveriyle çalışarak halkımın sağlık sorunlarına önem veriyorum. Gerçeği duymak için kulak, ihtiyaçları görmek için göz olacağız. Yardım eli uzatmadığımız hiçbir insanımız kalmayana kadar çabalayacak, hizmetimizi 24 saat sürdüreceğiz. Bu yüzden öğle arası vaktimi ve hafta sonumu vatandaşlarımızın sağlık sorunlarını dinlemeye ayırıyorum" dedi. - MERSİN