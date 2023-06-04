Seyyar satıcıların plajlarda sağlık riski oluşturduğu uyarısı

Antalya'da plajda güneşlenenler arasında dolaşarak tepside midye dolma, simit veya kovada mısır satan seyyar satıcılar, halk sağlığı açısından risk oluşturuyor. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, 'Merdiven altı, kayıtsız, onay olmadan üretilen midyenin soğuk zincire uyulmadan satışı, halk sağlığını tehdit ediyor' dedi.

ANTALYA'da plajda güneşlenenler arasında dolaşarak tepside midye dolma, simit veya kovada mısır satan seyyar satıcılar, halk sağlığı açısından risk oluşturuyor. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "Merdiven altı, kayıtsız, onay olmadan üretilen midyenin soğuk zincire uyulmadan satışı, halk sağlığını tehdit ediyor" dedi.

Havanın ısınmasıyla insanların keyifli vakit geçirmek, serinlemek için tercih ettiği sahillerde, yasak olmasına rağmen seyyar satıcıların sayısı da arttı. Plajda güneşlenenler arasında dolaşarak kovada kaynamış mısır, başının üstünde veya omzunda taşıdığı tepside midye dolma veya simit, poşette bardakla çekirdek satmaya çalışan seyyar satıcılar, uzun süre toz ve güneşe maruz kalan gıdalarla insan sağlığını tehdit ediyor. Konyaaltı Sahili'nde sayıları son günlerde artan seyyar satıcıların zabıtayı fark edince yakalanmamak için uzaklaştığı ya da kalabalığın arasına gizlenmeye çalıştığı görüldü.

UZUN SÜRE GÜNEŞE VE TOZA MARUZ KALIYOR

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, gıda güvenliği açısından sahillerde uzun süre güneşe ve toza maruz kalan midye dolma, mısır, açıkta simit, poşette çekirdek satışının sağlık açısından risk oluşturduğunu vurguladı. Açıkta satılan midye dolma tüketimine dikkat edilmesi gerektiğine dikkati çeken Manavoğlu, "Merdiven altı, kayıtsız, onay olmadan üretilen midyenin sıcak havada soğuk zincire uyulmadan satışı, halk sağlığını tehdit ediyor" dedi.

MİDYE DOLMA EN TEHLİKESİ

Hijyenik ortamda satılmayan midye dolmanın sağlığa zararlarını anlatan Manavoğlu, şunları söyledi:

"Midye dolmada escherichia coli, salmonella, listeria monocytogenes, vibrio gibi bakterilerin oluşması yüksek ihtimal. Açıkta satılan midye dolmalarda hijyenik üretim söz konusu değil, soğuk zincire uyulmuyor. Sahilde açıkta satılan midye dolma tüketilmesi hastalıklara yol açabilir. Hamilelerin çocuk düşürmesi, bağışıklık sistemi zayıf bireylerde uzun süre hastanede tedaviye ihtiyaç duyulacak tedaviye ihtiyaç olabilir."

GIDA ZEHİRLENMESİNE NEDEN OLUR

Sahillerde kaynamış mısır satışına da sıkça rastlandığını dile getiren Manavoğlu, kovalarda buz ya da su takviyesi yapılarak satılan mısır ürünlerinin de sağlığı olumsuz etkilediğine değindi. Hijyenik ortamda satılmayan mısır ürünlerinde escherichia coli, koliform bakterileri oluştuğunu anlatan Manavoğlu, "Kaynamış mısır haşlandıktan sonra suda bekletiliyor, belirli süreyle su ve buz takviyesi yapılıyor. Su mikrobiyel girişe uygun ortam. Özellikle mısır grubu ürünlerde ortam koşullarının uygun olmamasından kaynaklanan bakteriler sağlığı olumsuz etkiler. Karın ağrısı, ishal, kusma, ateş, gıda zehirlenmesi görülebilir" diye konuştu.

AÇIKTA SATILAN ÜRÜNLER TÜKETİLMEMELİ

Manavoğlu, açıkta satılan simit ve çekirdeğin toz veya yabancı madde bulaşması sonrası güneşin altında uzun süre beklemesiyle bakteri oluşumunun hızlandığını söyledi. Manavoğlu, insanların açıkta satılan, uzun süre güneşe maruz kalan gıda ürünlerini tüketmemesi gerektiğini belirtti. (DHA)