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Sena doktor toprağa verildi

Sağlık Haberleri

Erzurum'un Oltu ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Aile Hekimi Doktor Sena Akyüz, Narman ilçesinde toprağa verildi.

Sena doktor toprağa verildi

Aile hekimi mesaiye giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden Aile Hekimi Doktor Sena Akyüz Narman ilçesi Kuruçalı mahallesinde toprağa verildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden doktor Sena Akyüz için Narman ilçesinde cenaze namazı kılındı.

Narman Merkez Camiinde kılınan cenaze namazına Akyüz çiftinin yakınları, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, trafik kazasında yaralanan eşi Burhan Akyüz, Narman, Oltu, Şenkaya ve Olur'da görev yapan sağlık çalışanları katıldı. Cami içerisinde kılınan namaz sonrası Sena Akyüz, Kuruçalı Mahallesi'ne götürülerek burada toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Sağlık

Erzurum Narman Aile Oltu Sağlık Haberler

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