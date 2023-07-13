Sena doktor toprağa verildi
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Erzurum'un Oltu ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Aile Hekimi Doktor Sena Akyüz, Narman ilçesinde toprağa verildi.
Sena doktor toprağa verildi
Aile hekimi mesaiye giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti
ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden Aile Hekimi Doktor Sena Akyüz Narman ilçesi Kuruçalı mahallesinde toprağa verildi.
Trafik kazasında hayatını kaybeden doktor Sena Akyüz için Narman ilçesinde cenaze namazı kılındı.
Narman Merkez Camiinde kılınan cenaze namazına Akyüz çiftinin yakınları, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, trafik kazasında yaralanan eşi Burhan Akyüz, Narman, Oltu, Şenkaya ve Olur'da görev yapan sağlık çalışanları katıldı. Cami içerisinde kılınan namaz sonrası Sena Akyüz, Kuruçalı Mahallesi'ne götürülerek burada toprağa verildi.