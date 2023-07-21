Sarıkızın İnsanı Isırdığı Bölgede Ette Çürüme ve Uzuv Kaybına Neden Olabilir

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Demir, sarıkızın insanı ısırdığı bölgede ette çürüme ve uzuv kaybına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, örümceğe benzeyen sarıkızın mevsimsel olarak sıklıkla görülmeye başlandığını söyledi.

Sarıkızın gündüzleri taş altları, ağaç kovukları gibi kuytu yerlerde saklandığını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Sıkıştığında sıçrama özelliğine sahip olan sarıkız, bu esnada insanı tabi ki ısırabilir. Zehir bezi, zehir kesesi veya kanında herhangi bir zehir bulunan bir canlı değil. Isırdığı bölgelerde ette çürüme, uzuv kaybı olan vakalar var. Bunun sebebi de bir önceki beslenmesinde ağız bölgesinde kalan patojeni ısırdığı anda insana bulaştırması. Bu da insanda tanınmayan bir mikrop olduğundan bağışıklık sistemi bununla mücadele edemediği için uzuv kayıplarına, hatta ölüme kadar götürebilecek olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Gördüğümüz anda rahatsız etmezsek zaten o da bulunduğu bölgeyi terk edecektir."