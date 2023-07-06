Sağlık-Sen Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sağlık Bakanı Koca'yı Ziyaret Etti

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile yönetim kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının gündemindeki konuları iletti. Ziyarette, sağlık çalışanlarının temel sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci hakkında konuşuldu.