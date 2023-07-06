Üye Girişi
Haberler
Sağlık-Sen Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sağlık Bakanı Koca'yı Ziyaret Etti

Sağlık-Sen Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sağlık Bakanı Koca'yı Ziyaret Etti

Sağlık Haberleri

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile yönetim kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının gündemindeki konuları iletti. Ziyarette, sağlık çalışanlarının temel sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci hakkında konuşuldu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile yönetim kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının gündemindeki konuları iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Faruk Doğan Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title