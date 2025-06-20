Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Türkiye'nin Sağlık Başarısı Vurgusu

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Türkiye'nin Sağlık Başarısı Vurgusu
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Bolu'da esnaf ziyaretinde bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetlerindeki gelişmeleri ve değişimleri anlatarak, ülkemizin dünya genelinde örnek alındığını ifade etti.

'TÜRKİYE ÖRNEK ALINAN BİR SAĞLIK HİZMETİ SUNUYOR'

Bolu'da, çeşitli ziyaretler için bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarihi Taşhan'daki esnafı ziyaret etti. Bakan Memişoğlu daha sonra Merkez İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Memişoğlu ziyaretler sonrası kent merkezinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek, partililerle bir araya geldi. Bakan Memişoğlu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gerçekten Türkiye dünyada örnek alınan bir sağlık hizmeti sunuyor. Bunu biz dille söylüyoruz, ama 23 sene çok kolay bir süreç yaşamadık. Türkiye bu süreci gerçekten inanılmaz bir liderlik süreciyle yönetti. Esasında hayallere sığmayan ve çoğu insanın düşüncesinde yer olmayan bir sağlık altyapısı ve sağlık hizmetine dönüşmüş ve gelişmiş durumdayız. Bunu belki çok anlatamıyoruz, baktığınız zaman Türkiye'de 184 bin yatak kapasitesi sadece tek kişilik, çift kişilik, tuvaletli, banyolu hasta yatağı var. Bu yatakların hepsi son 20 senede yapılmıştır. 2002 senesinde bu yataklardan özel sektörde dahil 10 bin bile yoktu. 2002 senesinde insanlar sağlık sisteminde hizmet alma imkanını bulamıyordu. Neden? Çünkü 2002 senesinde her bir vatandaşımız ortalama 2 kez sağlıkla ilgili bir ihtiyacını karşılıyordu. Bugün Avrupa'nın ortalamasının çok üstüne çıktı. Ortalama olarak 12.4 kez her bir vatandaşımız sağlıkçıya ulaşabilir halde. Eskiden insanlarımız kalp ameliyatı olmak için bile başka ülkelere giderken, bugün o ülkelerdeki insanlar her türlü sağlık hizmetini almak için Türkiye'ye gelir hale gelmişler. Sadece 1 senede insanlarımıza 1 milyar kez dokunan bir sağlık hizmetinden bahsediyoruz. Ama bunu söylerken de şunu ifade etmek istiyorum. Tedavi tarafından değil aynı zamanda koruyucu tarafımızla çok gelişmiş durumdayız. Bugün 13 kalemde aşı yapıyoruz. 13 aşıyı çocuklarına ücretsiz yapan başka bir ülke yok. İlaçla ilgili bazen eleştiriliyoruz. Her birimizin bu buzdolabında yüzlerce ilaç var. Her birimizin en az 2 tane MR filmi var. Onun için bunların başarmak hayal bile edilemezdi 20 sene öncesinde. 20 senede inanılmaz bir gelişim, inanılmaz bir başarı sağladık. Şu anda Avrupa'nın veya gelişmiş ülkelerin hayal bile edemeyeceği bazı şeyleri yaptık. O yüzden de sağlık hizmetini daha iyisini yapmak için hep beraber çalışıyoruz."

Ayhan ACAR- Oğuzhan EKE/ BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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