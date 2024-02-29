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Ordu Şehir Hastanesi Projesi Yüzde 93 Tamamlandı

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Ordu'da hizmete alınması planlanan Ordu Şehir Hastanesi projesinin yüzde 93'ü tamamlandı. Hastanenin yatak kapasitesi 987'den 1200'e yükseltildi. Depreme dayanıklı ve son teknolojiye göre inşa edilen hastane, birçok modern özellikle donatılmıştır. Hastanenin bu yıl içinde hizmete girmesi hedeflenmektedir.

Ordu'da yıl içinde hizmete alınması hedeflenen Ordu Şehir Hastanesi projesinin yüzde 93'ü tamamlandı.

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 260 dönüm arazi üzerine kurulan Ordu Şehir Hastanesinin 987 olarak planlanan yatak kapasitesi Sağlık Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucu 1200'e yükseltildi.

Depreme dayanıklı ve son teknolojiye göre inşa edilen hastane, 38 ameliyathane, 260 yoğun bakım yatağı, 359 poliklinik, 15 sancılı doğum odası, 4 anjiyo odası, helikopter pisti, kreş ve 2 bin araç kapasiteli kapalı otoparkla hizmet verecek.

İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, AA muhabirine, kaba inşaatı tamamlanan Ordu Şehir Hastanesinde genel olarak yüzde 93 seviyesine gelindiğini söyledi.

İnşaatında 2 bin 500 işçi görev alıyor

Ana binaların içinde ince işçiliklere başlandığını belirten Tüzün, bundan dolayı işçi sayısının artırıldığını, hastane inşaatında yaklaşık 2 bin 500 işçinin görev aldığını ifade etti.

Tüzün, hastanenin yatak kapasitesinin Sağlık Bakanlığından gelen ekiplerin değerlendirmesi sonrası 987'den 1200'e çıkarıldığını kaydederek, "Şehrimizdeki yatak kapasitesinin çevre illere göre düşük olduğunu belirttik. Bakanlık yetkililerinin uygun görmesiyle yatak kapasitesi 1200'e yükseltilmiş oldu." dedi.

Ordu Şehir Hastanesinin bu yıl içinde hizmete girmesinin hedeflendiğine işaret eden Tüzün, hastanenin açılmasıyla il dışına hasta sevklerinin yüzde 90 azalacağını aktardı.

Tüzün, hasta sevklerinin en büyük nedeninin servisler ve yoğun bakımlarda yer bulunmaması olduğunu kaydederek, "İnşallah burası açıldıktan sonra böyle bir sorunumuz kalmayacak. Hastalarımız kendi memleketlerinde sağlık hizmeti almış olacak." dedi.

Dursun Tüzün, açılış öncesi diğer hastanelerden gelecek kadrolar ile yeni cihazların temini noktasında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"Ordu Şehir Hastanesi üç yol ile bağlanacak"

Hastaneye ulaşımı kolaylaştırmak için yol bağlantılarının planlandığını ve buna yönelik çalışmalar yapıldığını anlatan Tüzün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"17 ilçemizden gelecek hastalarımız hiç şehir içine uğramadan, çevre yolu aracılığıyla hastanemize ulaşacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız son Ordu ziyaretinde yolun Karayolları aracılığıyla yapılacağının müjdesini vermişti. Karayolları bu noktada yoğun şekilde çalışıyor. Ordu Şehir Hastanesi üç yol ile bağlanacak. Kritik hastalarımız için dakikalar önemli. İnşallah bu yolların hizmete girmesiyle 112 Acil Sağlık ekiplerimiz hiç vakit kaybetmeden hastaları hastanemize ulaştıracak."

Ordu Şehir Hastanesinin tamamlanmasını hastalar kadar sağlık camiasının da heyecanla beklediğini vurgulayan Tüzün, "Fiziki olarak maalesef eski hastanelerimiz yetersiz. İnşallah vatandaşlarımızı olduğu gibi sağlıkçılarımızı da bu konfora kavuşturmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Tüzün, hastane bünyesinde onkoloji merkezi, hibrit ameliyathane, perinatal tanı ve tedavi merkezi, yanık merkezi, yanık yoğun bakımı, hiperbarik oksijen tadavi ünitesi, inme merkezi, iyotlu tedavi ünitesi ile terapötik aferez merkezinin hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sağlık

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