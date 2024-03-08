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Niğde'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda TİLYAD eğitimi verildi

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Niğde'de bulunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli sağlık personeline travma tesüsitasyon (TİLYAD) eğitimi verildi. Eğitimde hasta nakli, çoklu travma, şok, havayolu yönetimi ve çeşitli travma durumlarında yapılması gerekenler anlatıldı. Ayrıca yanık, donuk, gebelik, pediatrik ve geriatrik travmalar ile afetlerde tıbbi yaklaşım ve adli olguların değerlendirilmesi konuları da işlendi.

Niğde'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli sağlık personeline travma tesüsitasyon (TİLYAD) eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda, Niğde ve Kayseri Ambulans Servisi Başhekimlikleri tarafından verilen eğitimde kursiyerlere, hasta nakli, çoklu travma, şok, havayolu yönetimi, kafa, omurga, toraks, karın, pelvis, ekstremite travmalarında yapılması gerekenler anlatıldı.

Ayrıca eğitimde yanık ve donuklar ile gebelik, pediatrik ve geriatrik travmalar ve afetlerde tıbbi yaklaşım, adli olguların değerlendirilmesi konuları da teorik ve uygulamalı işlendi.

Hizmet için eğitimlerin, acil sağlık hizmetlerinin ülke genelinde daha etkin, hızlı ve kaliteli sunulması için devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Sağlık

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