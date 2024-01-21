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KÖYDES 2024 Yılı Taslak Programı Toplantısı

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Köy yolları, içme suları çalışmaları ve planlanan projeler değerlendirildi.

KÖYDES 2024 Yılı Taslak Programı Toplantısı, Vali Mustafa Yavuz başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, köy yolları, içme suları çalışmaları ile planlanan projeler değerlendirildi.

Vali Yavuz, daha sonra projeler hakkında detaylı bilgi aldı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kökcü, kaymakamlar, ilgili birim müdürleri ile Köylere Hizmet Götürme Birliği personeli katıldı.

-Kaymakamlar Toplantısı düzenlendi

Valilikte düzenlenen Kaymakamlar Toplantısı, Vali Mustafa Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçelerde yürütülen çalışmalarda herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi ve her aşamasının titizlikle takip edilerek etkin bir koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantı, kaymakamlar tarafından ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilmesi ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

-Yenilikçi Kent Safranbolu konferansı düzenlendi

Safranbolu Belediyesi ve Sürdürülebilir Kentsel ve Kırsal Kalkınma Platformu (SUDA) iş birliğinde, "Kültürel Mirası Üzerinde Yükselen Sürdürülebilir ve Yenilikçi Kent Safranbolu" konferansı düzenlendi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans tespit çalışmaları, paydaş analizi, kilit paydaş görüşmeleri, odak grup toplantıları, anahtar paydaş görüşmeleri ve anket çalışmalarıyla başladı.

Odak toplantılarının ardından düzenlenen konferansa, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, SUDA Başkanı Serdar Karadağ, SUDA yönetim kurulu üyeleri, öğretim görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

-Pulmoner kapağında darlık tespit edilen hasta tedavi edildi

Karabük'te, pulmoner kapağında darlık tespit edilen hasta sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 36 yaşındaki S.A. pulmoner kapağındaki darlık nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Muayenesi yapılan hasta, Prof. Dr. Derya Tok, Prof. Dr. Yeşim Akın, Dr. Öğretim Üyesi İnci Tuğçe Çöllüoğlu, Kalp Damar Cerrahi Klinik Hocası Doç. Dr. Erdem Çetin ve anestezi bölümü doktorlarının desteğiyle Karabük'te ilk defa uygulanan operasyonla sağlığına kavuştu.

Kapalı yöntemle gerçekleştirilen anjiyografi eşliğinde, balonla müdahale yapılarak hasta tedavi edildi.

Ayrıca iki hastanın da kalpteki deliği, anjiyografi ve transözefagiyal ekokardiyografi eşliğinde kapatıldı.

Kaynak: AA / Sağlık

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