Kırklareli'nde Kurban Bayramı tatili sürecinde hastanelerinin acil servislerine 19 bin 220 hasta başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 24 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında 19 bin 220 hastaya acil sağlık hizmeti verildiği belirtildi.

Kırklareli'nde Kurban Bayramı'nda 19 bin 220 hastaya sağlık hizmeti

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Kurban Bayramı tatili sürecinde hastanelerinin acil servislerine 19 bin 220 hasta başvurdu.

Kırklareli'nde Kurban Bayramı sebebiyle 24 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında 19 bin 220 hastaya acil sağlık hizmeti verildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde Kamu Hastaneleri acil servislerinde 24 Haziran 2023-02 Temmuz 2023 tarihleri arasında 19.220 hastamıza acil sağlık hizmeti verilmiştir. Özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" bilgilerine yer verildi.