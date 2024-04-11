İzmir'de trafik kazası geçiren üniversite öğrencisi ameliyatla yeniden yürümeye başladı

İzmir'de doğum gününden bir gün önce trafik kazasında omurgası kırılan üniversite öğrencisi Elçin Yiğiter, 19'uncu yaş gününde yapılan ameliyatla yeniden yürümeye başladı.

Karabağlar ilçesinde yaşayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Biyoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Yiğiter, 18 Mart'ta okula gitmek için beklediği durakta, kamyonetin çarpması sonucu devrilen trafik lambası direğinin altında kalarak yaralandı.

Sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yiğiter'in omurgasında kırık, çıkık ve kayma tespit edildi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Kamil Sucu ile Dr. Öğretim Üyesi İsmail Ertan Sevin, hasta için acil ameliyat kararı aldı.

Elçin Yiğiter, 19'uncu yaş gününü kutlayacağı 19 Mart'ta yaklaşık 5 saat süren başarılı bir ameliyat geçirdi.

"Yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

Elçin Yiğiter, AA muhabirine, kaza anını hatırlayamadığını, hastaneye geldiğinde yaşadığı korku ve şokun etkisiyle doktorlara önce "yarın doğum günüm, doğum günümü görebilecek miyim, ayakta olabilecek miyim?" diye sorduğunu anlattı.

Kazadan sonra yürüyememekten çok korktuğunu ifade eden Yiğiter, "Doktorlar ve ailem bana hep yürüyebileceğimi söylediler. Ameliyatın üzerinden 24 saat bile geçmeden yürümeye başladım. Annemden ve babamdan da cesaret alarak daha sık yürümeye ve kendi ihtiyaçlarımı kendim görmeye başladım. Yürümek normalde insanlara basit geliyor ama ben kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum." diye konuştu.

Yiğiter, doktorların ameliyat sonrası pasta ile doğum gününü kutladığını ve bunun kendisi için özel bir an olduğunu söyledi.

Baba Suat Yiğiter, kızının tekrar ayağa kalkmasına çok sevindiklerini kaydetti.

"Omurilik hasarı olma durumunda hasta yürüyemezdi"

Ameliyatı gerçekleştiren ekipten Prof. Dr. Hasan Kamil Sucu, Yiğiter'in yeniden yürümesine vesile oldukları için mutlu olduklarını belirtti.

Hastanın omurgasının kazanın etkisiyle ortadan ikiye bölündüğünü aktaran Sucu, "Travma hastası olduğu için ertesi gün ameliyata aldık. Ben kırıkların omuriliğe batmış olabileceğini düşünüyordum ama omuriliğin sağlam olduğunu gördüm ve sevindim. Zamanında müdahale edilmesiydi kırıkların omuriliği kesme durumu vardı. Omurilik hasarı olma durumunda hasta yürüyemezdi." diye konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi İsmail Ertan Sevin de Yiğiter'in ameliyatının zor ve kritik olduğunu anlattı.

Yiğiter'in muayene esnasında, "Yarın doğum günüm, doğum günümü görebilecek miyim?" diye sormasından çok etkilendiğini vurgulayan Sevin, şunları kaydetti:

"Hastaya 'o günü göreceksin' dedim. Ameliyat için hazırlıkları hızlı bir şekilde tamamlayarak ameliyata aldık. Bu tür ameliyatlarda vidalarla omuriliği sabitlememiz gerekiyor. Kırık bölgesinde dokuların parçalandığını gördük. Omurilikte hiç kesi yoktu. Bu durum ameliyat sırasında bizim elimizi güçlendirdi. Kemikte hiçbir eksik yok. Kendi kemiklerini vidalayarak düzeltmeyi başardık."

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Bülent Çalık da zamanında müdahalenin genç kızın yeniden ayağa kalkıp yürümesini sağladığına işaret ederek, tedavinin başarılı olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.