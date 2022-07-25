İngiltere'de sağlık çalışanı açığı 'kamu sağlığını tehdit eder noktaya ulaştı'

Jim Reed, BBC Sağlık Muhabiri

İngiltere’de milletvekilleri tarafından hazırlanan bir rapora göre Ulusal Sağlık Sistemi’ndeki (NHS) çalışan açığı, hastaların sağlığını tehdit edecek seviyeye ulaştı.

NHS’in tarihinde görülmemiş bir şekilde doktor açığı 12 bini, hemşire ve ebe açığı ise 50 bini aştı.

Rapora göre sağlık çalışanı açığını kapamak için etkili adımlar atılmaması, pandemi nedeniyle uzamış bekleme sürelerini daha da uzatma riski taşıyor.

Hükümet ise daha fazla çalışan bulabilmek için uzun vadeli planlar hazırlamakta olduklarını belirtiyor.

Raporu hazırlayan Avam Kamarası’ndaki Sağlık ve Sosyal Bakım Komitesi’ne başkanlık eden Eski Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, Eylül’de göreve başlaması gereken yeni başbakan için en öncelikli konulardan birinin bu olması gerektiğini söylüyor:

“NHS’te istikrarlı bir şekilde çalışan açığı olması hem sağlık çalışanlarına hem de hastalara büyük bir risk oluşturuyor.

“Hükümetin bu sorunu aşmak için uzun vadeli bir planı olmaması da bu sorunun çözümünü zorlaştırıyor.”

Komiteye göre bu gidişle 2030’ların sonunda sağlık ve sosyal bakım alanındaki 1 milyon yeni istihdam gerekecek.

İngiltere’nin yaşlanan nüfusuna ek olarak sağlık sektörünün gelişmesi ve bu alandaki teknolojik ilerlemeler nedeniyle daha fazla çalışana ihtiyaç duyulacak.

Komite bu ay görevden ayrılan Eski Sağlık Bakanı Sajid Javid’i de dinledi.

Javid hükümetin manifestosunda yer alan 6 bin yen aile hekimi sözünü tutma yolunda ilerlemediğini söyledi.

Özellikle Mart 2021 ile Mart 2022 arasında 500’den fazla ebenin işi bırakması, doğum hizmetlerinde aksama riski oluşturuyor.

Bakım hizmetlerinde durum daha kötü

Rapora göre hasta ve yaşlı bakım merkezlerinin yüzde 95’i işçi bulmakta, yüzde 75’i ise mevcut işçilerini korumakta zorlanıyor.

Rapora göre maaşlar iyileşmeden bu durumu düzeltmek mümkün olmayacak.

Ülkede 17 bin bakım çalışanının saatlik 9,5 sterlin olan yasal sınırın altında maaş aldığından endişe ediliyor.

Kraliyet Hemşirelik Koleji’nin yönetici Patricia Marquis, sağlık sisteminde çalışan bazı hemşirelerin ailelerini geçindirmekte, kira ödemekte, işe gelmek için ulaşım parası bulmakta zorlanmasının kabul edilemez olduğunu söylüyor.